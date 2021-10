Antonella Fiordelisi da infarto: il mini abito non copre nulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonella Fiordelisi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con il look presentato a Scherzi a Parte. Il vestito non copre praticamente nulla. Antonella Fiordelisi ormai è un’influencer molto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con il look presentato a Scherzi a Parte. Il vestito nonpraticamenteormai è un’influencer molto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi torna ad attaccare la Gregoraci dopo la lite in tv Dopo l'ultima puntata di Scherzi a parte che le ha viste protagoniste Antonella Fiordelisi è tornata ad attaccare sui social network Elisabetta Gregoraci . Le due hanno avuto un litigio dietro le quinte del programma Mediaset condotto da Enrico Papi. Una lite, a quanto ...

Antonella Fiordelisi: "Brutta figura se?", frecciata a Elisabetta Gregoraci? Elisabetta Gregoraci, frecciata di Antonella Fiordelisi? 'Brutta figura se si fosse visto il backstage della puntata' Anche Antonella Fiordelisi è stata protagonista dell' ultima puntata di Scherzi a parte . Quest'ultima ha fatto una ...

