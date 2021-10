“Voglio essere un mago”, boom di followers per la bergamasca Matilde Carioli (Di domenica 17 ottobre 2021) Cambio di palinsesto per “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me. Il programma, che finora era andato in onda il martedì in prima serata, a causa dei bassi ascolti, si sposta nel day time della seconda rete della tv pubblica: le prossime puntate si potranno vedere lunedì 11, mercoledì 13, giovedì 14, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre alle 17.15 su RaiDue. Saranno disponibili, inoltre, sulla pagina RaiPlay dedicata alla trasmissione: https://www.raiplay.it/programmi/Voglioessereunmago/ Il cast è formato da “teen wizard” provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 19 anni: fra loro c’è la bergamasca Matilde Carioli, La giovane, 14enne, è tanto piccola quanto ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021) Cambio di palinsesto per “un!”, il nuovo reality-talent prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me. Il programma, che finora era andato in onda il martedì in prima serata, a causa dei bassi ascolti, si sposta nel day time della seconda rete della tv pubblica: le prossime puntate si potranno vedere lunedì 11, mercoledì 13, giovedì 14, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre alle 17.15 su RaiDue. Saranno disponibili, inoltre, sulla pagina RaiPlay dedicata alla trasmissione: https://www.raiplay.it/programmi/un/ Il cast è formato da “teen wizard” provenienti da tutta Italia, d’età tra i 14 e i 19 anni: fra loro c’è la, La giovane, 14enne, è tanto piccola quanto ...

