Tina Rispoli, la moglie di Tony Colombo indagata per associazione mafiosa. Il gip dice no al suo arresto: “Non ci sono abbastanza prove contro di lei” (Di domenica 17 ottobre 2021) Tina Rispoli è indagata per associazione mafiosa di stampo camorristico. Per lei la procura aveva chiesto l’arresto, ma l’istanza è stata respinta dal gip. La vedova del boss Gaetano Marino, sposata in seconde nozze con il cantante neomelodico Tony Colombo, è una delle 32 persone iscritte sul registro degli indagati dalla Procura di Napoli per associazione mafiosa (articolo 416 bis). Per 10 dei 32 indagati sono state emesse misure cautelari per spaccio di droga: 8 di essi sono ora ai domiciliari e due in carcere. I pm Maurizio De Marco e Vincenza Marra avevano chiesto misure cautelari in carcere anche per la Rispoli, ma è stato il gip Anna Tirone a respingerle. Come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)perdi stampo camorristico. Per lei la procura aveva chiesto l’, ma l’istanza è stata respinta dal gip. La vedova del boss Gaetano Marino, sposata in seconde nozze con il cantante neomelodico, è una delle 32 persone iscritte sul registro degli indagati dalla Procura di Napoli per(articolo 416 bis). Per 10 dei 32 indagatistate emesse misure cautelari per spaccio di droga: 8 di essiora ai domiciliari e due in carcere. I pm Maurizio De Marco e Vincenza Marra avevano chiesto misure cautelari in carcere anche per la, ma è stato il gip Anna Tirone a respingerle. Come ...

