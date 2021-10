Strootman | “Pronti per la battaglia Dobbiamo vincere”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il centrocampista del Cagliari, Kevin, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla gara contro la Sampdoria. L’olandese ha caricato i suoi alla ricerca della vittoria. Queste le sue parole: “L’ultima partita in casa dovevamo, abbiamo preparato questa molto bene. Avevamo tanti giocatori in Nazionale, ma abbiamo lavorato bene e siamoper questacercare la vittoria”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strootman Pronti

Davanti c'è invece Keita a far coppia con capitan Joao Pedro , mentre in mediana Marin e... che sul cross dalla destra di Ebuehi cerca la porta ma trovai riflessi di Cragno (27'). ...Davanti c'è invece Keita a far coppia con capitan Joao Pedro , mentre in mediana Marin e... che sul cross dalla destra di Ebuehi cerca la porta ma trovai riflessi di Cragno (27'). ...Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato una breve intervista nel prepartita del match con la Sampdoria ...Il centrocampista olandese ha parlato ai microfoni di Sky prima di Cagliari-Sampdoria, in programma alle 12.30 alla Unipol Domus LE PAROLE DI STROOTMAN. “Il mister ha ragione. Contro il Venezia dovev ...