Scardinata | a cosa mi ha costretto Arisa sconvolge lo studio | la confessione sul suo maestro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) E a Ballando con le Stelle venne il momento di. Il tutto, ovviamente, nella prima puntata della nuova stagione del programma, in onda su rai 1 e condotta come sempre da Milly Carlucci. Già, addio Amici per la cantante, che si è accasata a Ballando, in veste di ballerina. E così,, si è esibita per la prima volta insieme al suo, Vito Coppola. Per il debutto un charlestone che ha convinto un po' tutti i giurati della rete ammiraglia di viale Mazzini. Anche Milly Carlucci, da par suo, per una volta ha lasciato perdere l'imparzialità per spendersi nelle lodi di. E la cantante, da par suo, ha ammesso che non è stato facile. Per nulla. E lo ha fatto con parole spiazzanti e che hanno toccato giurati, Carlucci e telespettatori: "Per Vito non è stato facile perché oltre al fatto di non essere ...