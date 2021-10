Running | Roma-Ostia | Adisa precede Meucci | Tele vince tra le donne

(Di domenica 17 ottobre 2021) La 46esima edizione dellaHalf Marathon va all’etiope Tola Abderache con 59.54 è riuscito are l’italiano Danieleche ha chiuso con il tempo di 1.00.11?. Terzo il kenaino Max Mathanga Mbuleli con 1.00.17. “Sono particolarmente soddisfatto di aver fatto il secondo miglior crono italiano di sempre. Ho provato are attaccando al 15° chilometro ma alla fine sono contento del secondo posto”. ha dichiaratoall’arrivo. Passando alle: prima Joyceche ha vinto in volata con 1.06.35 sulla connazionale Betty Kibet Chepkemoi (1.06.37). Prima delle europee l’atleta della Repubblica Ceca Moira Stewartova che ha chiuso quarta con il tempo di 1.10.16. Al quinto posto la prima delle italiane Rebecca ...

