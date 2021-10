(Di domenica 17 ottobre 2021) In questavi parleremo diAll-, il picchiaduro con protagonisti i personaggi dei cartoni animati del noto canale per ragazzi Nonostante il primo titolo appartente a questa saga risalga a più di dieci anni fa e che in totale siano stati pubblicati ben sette titoli ricollegabili a essa,All-, di cui tratteremo in questa, è il primo della serie a essere reso disponibile anche per le console. Rispetto ai suoi predecessori, questo gioco si propone infatti di fare un salto di qualità. Se i precedenti videogiochi di questo franchise erano infatti poco più che minigiochi, accessibili gratuitamente tramite il sito di, questo vuole invece essere un titolo capace di ...

Advertising

botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Recensione Nickelodeon All-Star Brawl: piacevole, ma nulla di più #NickelodeonAllStarBrawl #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5 #X… - tuttoteKit : Recensione Nickelodeon All-Star Brawl: piacevole, ma nulla di più #NickelodeonAllStarBrawl #NintendoSwitch #PC #PS4… - TheGamesMachine : #NickelodeonAllStarBrawl lancia il suo attacco a #SuperSmashBros, buttando nell'arena #Spongebob, le #NinjaTurtles… - Il_Paradroide : Ho scritto di Nickelodeon All-Star Brawl, un clone spudorato di Smash Bros fatto molto bene. Se non avete una cons… - IGNitalia : Dalla televisione direttamente all'inseguimento di Super Smash Bros. per questo colorato gioco di combattimento che… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Nickelodeon

IGN ITALY

Alla fine ho deciso comunque che un gioco va giudicato per quel che è, per cui eccovi lascevra di precise valutazioni "morali" circa l'originalità diAll - Star Brawl. A new ...All - Star Brawl è il nuovo picchiaduro in grado di soddisfare gli utenti di tutte le età, con i personaggi più ...In questa recensione vi parleremo di Nickelodeon All-Star Brawl, il picchiaduro con protagonisti i personaggi dei cartoni animati.Nickelodeon All-Star Brawl Recensione | Venti personaggi dell'emittente televisiva Nickelodeon si incontrano per fare a botte.