RdC, la battaglia è appena iniziata: servono altri 800 milioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Il governo litiga sul reddito di cittadinanza, e portebbe farlo sempre di più visto che il suo costa continua a lievitare. "Prima di riformare il Reddito di cittadinanza occorre rifinanziarlo. E qui non si parla dei 200 milioni inseriti nel decreto fisco-lavoro approvato venerdì che tanto hanno suscitato le ire di Lega, Forza Italia e Italia Viva, oltre a Fratelli d'Italia che considera il Reddito un «metadone di Stato». Quei 200 milioni servono ad arrivare fino al 31 dicembre" scrive Repubblica. Attenzione, perché "per il prossimo anno ne occorrono almeno quattro volte tanto, se non si vuole tagliare l'assegno mensile - di 546 euro medi - a 1 milione e 400 mila famiglie che lo prendono. Ci penserà dunque la prossima legge di bilancio a tappare il buco". Prevista battaglia.

