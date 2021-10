Primo successo Cagliari, 3-1 alla Samp doppietta Joao Pedro (Di domenica 17 ottobre 2021) Cagliari (ITALPRESS) – Il Primo successo del Cagliari in campionato arriva in casa contro la Sampdoria. Nel lunch match dell’ottava giornata di campionato i rossoblù vincono 3-1 grazie alla doppietta di Joao Pedro e alla rete di Caceres. Inutile per i blucerchiati il gol di Thorsby. I sardi agganciano a quota 6 proprio i liguri e escono momentaneamente dalla zona retrocessione. Il Cagliari parte a razzo e passa in vantaggio al 4?: banale palla persa di Candreva, Dalbert vince un contrasto con Colley e innesca Keita che crossa morbido sul secondo palo dove Joao Pedro si fa trovare pronto e insacca di testa. La reazione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021)(ITALPRESS) – Ildelin campionato arriva in casa contro ladoria. Nel lunch match dell’ottava giornata di campionato i rossoblù vincono 3-1 graziedirete di Caceres. Inutile per i blucerchiati il gol di Thorsby. I sardi agganciano a quota 6 proprio i liguri e escono momentaneamente dzona retrocessione. Ilparte a razzo e passa in vantaggio al 4?: banale ppersa di Candreva, Dalbert vince un contrasto con Colley e innesca Keita che crossa morbido sul secondo palo dovesi fa trovare pronto e insacca di testa. La reazione della ...

