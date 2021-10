Pistocchi contro Orsato in Juve-Roma, arbitro nella bufera (Di domenica 17 ottobre 2021) Maurizio Pistocchi contro Orsato in Juve-Roma. Il direttore di gara non applica il vantaggio e concede un rigore invece di convalidare il gol di Abraham. Una decisione assurda quella di Orsato in Juventus-Roma. Il direttore di gara ha fischiato un rigore un secondo prima che Abhraham segnasse il gol del pareggio. Pistocchi: “Orsato, clamoroso errore in Juve-Roma” Il giornalista non usa mezze misure e parla di errore clamoroso dell’arbitro di Juventus-Roma. “Clamoroso errore tecnico di Orsato, tre anni dopo il caso-Pjanic: ferma l’azione per fischiare il fallo da rigore di Szczesny su Mkhitarian, invece di concedere il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 ottobre 2021) Maurizioin. Il direttore di gara non applica il vantaggio e concede un rigore invece di convalidare il gol di Abraham. Una decisione assurda quella diinntus-. Il direttore di gara ha fischiato un rigore un secondo prima che Abhraham segnasse il gol del pareggio.: “, clamoroso errore in” Il giornalista non usa mezze misure e parla di errore clamoroso dell’dintus-. “Clamoroso errore tecnico di, tre anni dopo il caso-Pjanic: ferma l’azione per fischiare il fallo da rigore di Szczesny su Mkhitarian, invece di concedere il ...

Pistocchi: «Clamoroso errore di Orsato tre anni dopo il caso Pjanic» Juventus News 24 Pistocchi contro Orsato in Juve-Roma, arbitro nella bufera Maurizio Pistocchi contro Orsato in Juve-Roma. Il direttore di gara non applica il vantaggio e concede un rigore invece di convalidare il gol di Abraham.

Pistocchi: «Clamoroso errore di Orsato tre anni dopo il caso Pjanic» Maurizio Pistocchi ha lanciato un attacco in direzione di Orsato per l’episodio del rigore poi sbagliato dalla Roma contro la Juve Fa discutere l’episodio del rigore fischiato da Orsato contro la Juve ...

