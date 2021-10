Napoli-Torino | Juric fa pace con Ugolini | “Stavolta la domanda è pertinente”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ivan, allenatore del, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il giornalista di Sky Sport Massimo. Al termine del match contro il, il tecnico croato ha detto: “Mi stai chiedendo se alterniamo cose positive ad altre un po’ meno buone? E’ vero, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista.hai fatto unagiusta e” ha scherzato. I due avevano litigato in occasione dell’ultima giornata della scorsa stagione, quando l’allenatore era ancora alla guida del Verona e tuonò: “Hai detto una grande cag**a“. SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - Eurosport_IT : LA DECIDE ANCORA OSIMHEN ???????? Nonostante il rigore sbagliato da Insigne e il gol annullato a Di Lorenzo, in Napoli… - DAZN_IT : Com'è il tempo lassù, Victor? ?? Il Napoli batte il Torino e si conferma primo ?? #NapoliTorino #DAZN - zazoomblog : Napoli - Torino le pagelle: Osimhen contro Bremer duello da 7. Insigne merita 5 - #Napoli #Torino #pagelle:… - infoitsport : Torino, le pagelle di CM: Milinkovic e Bremer murano il Napoli, Buongiorno e Kone entrano male -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Torino

... Roma,e Carbonia. Il centrosinistra , nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i Comuni di Milano , Rimini , Salerno ,, ...1 - 0 Marcatore: 36' st Osimhen(4 - 3 - 3): Ospina 7; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5, Anguissa 6.5, Zielinski 5.5 (26' st Mertens 6); ...Voti Napoli-Torino, errore di Insigne dal dischetto. Continua la stagione incredibile del Napoli che vince in campionato contro il Torino e vola in classifica staccando di nuovo il Milan. Per l’attacc ...Koffi Djidji ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta contro il Napoli: le sue parole Koffi Djidji ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo la sconfitta contro il Napoli. Le s ...