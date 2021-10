Mattia Zenzola di Amici 2021 | chi è | età | latino americano | di dov’è | Instagram | Nunzio | vita privata

(Di domenica 17 ottobre 2021) La nuova classe di, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e, ballerino diamico, dopo una settimana ‘in sospeso’ è riuscito a conquistarsi la maglia e sarà seguito nel suo percorso dal maestro Raimondo Todaro. Ma conosciamolo meglio!di: chi è il ballerino di, età,è nato il 15 gennaio del 2004, sotto il segno del Capricorno, a Bari. Ha 17 anni e nellaè uno studente con la grande passione per la danza.è specializzato nel balloe nella Zumba ...

Scopriamo cosa c'è da sapere su, giovane talento della zumba e concorrente di Amici 21.è un giovane ballerino di Bari approdato ad Amici di Maria De Filippi nel 2021. Scopriamo cosa c'è da sapere sulla ...Amici 21,ottiene la maglia. Raimondo Todaro sottolinea: 'Per il potenziale che ha non mi accontento' Nel corso della nuova puntata di Amici 21 andata in onda su Canale 5 eccezionalmente lunedì ...