(Di domenica 17 ottobre 2021) Due uomini di Messina di 32 e 35 anni sonoin un gravenella notte a. Intorno alle 3,30 la Panda su cui viaggiavano insieme ad altre due persone si è ribalta nei pressi del parcheggio Lumbi. Secondo una prima ricostruzione, l’auto aveva appena superato la galleria Monte Tauro quando, per cause che sono il Mattino di Sicilia .

Advertising

ilmattinodisici : #Provincesiciliane Incidente a Taormina, morti due trentenni - siciliafeed : Schianto contro un palo della luce: morti due giovani a #Taormina #incidente #Sicilia #cronaca #morti - MDiretta : Incidente mortale nella notte a Taormina, muoiono due giovani trentenni di Messina [FOTO] Tragico incidente nella n… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Italia: Due trentenni sono morti in un incidente d'auto a #Taormina - IlFattoNisseno : Incidente stradale: auto contro palo, due morti e due feriti a Taormina -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Taormina

mortale nella notte a. Due ragazzi di 32 e 35 anni hanno perso la vita. I due giovani viaggiavano a bordo di una Panda quando l'auto si è schiantata all'altezza della galleria Monte ...stradale mortale autonomo nelle prime ore di questa domenica, poco dopo le ore 3 a. Due le vittime: Roberto Spadaro 32 anni e Antonio Russo, 35 anni. Stando alle prime informazioni ...Taormina (Messina), 17 ottobre 2021 - Due uomini sono morti in in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte alle 3. Ha perdere la vita sono stati Roberto Spadaro, 32 anni, e Antonio Russo, 35 ann ...L'incidente è avvenuto intorno alle 3.30 di stanotte subito dopo la galleria Monte Tauro. Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la macchina è andata a fin ...