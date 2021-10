In arrivo su Amazon Prime la docuserie Ben: Respira (Di domenica 17 ottobre 2021) Amazon Prime Video si conferma sempre più una piattaforma dagli interessi molteplici. Sono infatti tantissimi i docu-film e le serie incentrate su personaggio famosi e reali, di cui Amazon vuole raccontare la vita e le gesta. Amazon Prime VideoDopo i Ferragnez, è la volta di Benjamin Mascolo, ex membro del duo Benji e Fede, che ha intrapreso la carriera da solista e che in questo docu-film, intitolato Ben: Respira, racconta la sua vita fino a qui, insieme alla futura moglie. La produzione andrà in onda su Amazon Prime Video a partire dal 12 novembre ed è stata prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una delle Società di Leone Film Group, ed è diretta da Gianluca Carella. Ben: Respira, ecco un altro docu-film ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)Video si conferma sempre più una piattaforma dagli interessi molteplici. Sono infatti tantissimi i docu-film e le serie incentrate su personaggio famosi e reali, di cuivuole raccontare la vita e le gesta.VideoDopo i Ferragnez, è la volta di Benjamin Mascolo, ex membro del duo Benji e Fede, che ha intrapreso la carriera da solista e che in questo docu-film, intitolato Ben:, racconta la sua vita fino a qui, insieme alla futura moglie. La produzione andrà in onda suVideo a partire dal 12 novembre ed è stata prodotta da Marco Belardi per Lotus Production, una delle Società di Leone Film Group, ed è diretta da Gianluca Carella. Ben:, ecco un altro docu-film ...

