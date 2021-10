"Il sangue diventa solido e muori, colpa di Papa Francesco": no-vax, l'ultima frontiera dell'orrore (Di domenica 17 ottobre 2021) Gira questo schemino. Sulle chat di Telegram dei No Green Pass. Che poi, di fatto, sono gli stessi spazi che utilizzavano i No Vax. Li hanno ereditati. Perché, più o meno, anche le persone sono le stesse. Quelle messe alla porta dagli altri social, in quanto portatrici di verità alternative sul Covid-19. O meta-verità. O boiate assurde, che dir si voglia. Insomma, gira questo schemino. C'è la sagoma di un uomo con la testa di pecora. E vengono schematizzate tutte le diavolerie contenute dal vaccino. Due in particolare: un chip e un sensore di distanza sociale. Poi c'è il disegno di un satellite, che traccia dall'alto gli spostamenti dell'umanità vaccinata, geolocalizzando con il 5G. Quindi c'è la mascherina, che viene definita «museruola». Infine vengono descritti gli stadi del decadimento dell'uomo inoculato. Il siero come antidoto a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Gira questo schemino. Sulle chat di Telegram dei No Green Pass. Che poi, di fatto, sono gli stessi spazi che utilizzavano i No Vax. Li hanno ereditati. Perché, più o meno, anche le persone sono le stesse. Quelle messe alla porta dagli altri social, in quanto portatrici di verità alternative sul Covid-19. O meta-verità. O boiate assurde, che dir si voglia. Insomma, gira questo schemino. C'è la sagoma di un uomo con la testa di pecora. E vengono schematizzate tutte le diavolerie contenute dal vaccino. Due in particolare: un chip e un sensore di distanza sociale. Poi c'è il disegno di un satellite, che traccia dall'alto gli spostamenti'umanità vaccinata, geolocalizzando con il 5G. Quindi c'è la mascherina, che viene definita «museruola». Infine vengono descritti gli stadi del decadimento'uomo inoculato. Il siero come antidoto a una ...

Advertising

samucapi64 : @Muti_gneek folata di vento e avendo l'occhio sensibile (a causa di una congiuntivite allergica) mi diventa subito… - saramikalove : @Lmlullaby @mikasounds Bobo diventa sempre più bello!! Buon sangue non mente!? - CallaDelicata : RT @anomomisimalya: È strano come reagisca il corpo al freddo. Diventa rigido, il sangue affluisce agli estremi, piedi, mani, capezzoli.… - anomomisimalya : È strano come reagisca il corpo al freddo. Diventa rigido, il sangue affluisce agli estremi, piedi, mani, capezzol… - La_Lore1980 : Incommentabile... mentre figli di altri sono morti. Hanno problemi cardiaci e al sangue, non stanno nascendo, e non… -