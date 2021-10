Espanyol - Cadice, finora 5 Under 2,5 a testa (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match che chiude il lungo weekend di Liga vede protagonista il giustiziere del Real Madrid , l' Espanyol , alle prese con una squadra che ha 7 punti in classifica e 7 gol all'attivo: il Cadice ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match che chiude il lungo weekend di Liga vede protagonista il giustiziere del Real Madrid , l', alle prese con una squadra che ha 7 punti in classifica e 7 gol all'attivo: il...

Advertising

sportli26181512 : Espanyol-Cadice, finora 5 Under 2,5 a testa: La squadra di Barcellona è caricata dall'exploit contro il Real Madrid… - larocri76 : RT @notiziasportiva: #Espanyol e #Cadiz sono pronte a incrociarsi nel posticipo valido per la nona giornata di Liga. - notiziasportiva : #Espanyol e #Cadiz sono pronte a incrociarsi nel posticipo valido per la nona giornata di Liga. -