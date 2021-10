Enzo Capo e Lucrezia Massimo di Uomini e Donne si sono sposati: l’ex cavaliere non è più “corteggiabile” (Di domenica 17 ottobre 2021) Fiori d’arancio per Enzo Capo, l’ex cavaliere del trono over di Uomini & Donne che il 16 ottobre ha sposato la sua storica compagna Lucrezia Massimo in Germania. I due neo sposi hanno condiviso una foto sui propri profili social in abito bianco e completo nero. Enzo Capo e Lucrezia Massimo finalmente sposi Enzo Capo e Lucrezia Massimo stanno insieme da tanti anni. Nonostante gli alti e bassi, la coppia finalmente è riuscita a convolare a nozze il 16 ottobre 2021. Solo a febbraio di quest’anno la proposta di matrimonio e in estate la data ufficiale, mantenendo la promesse fatta anche ai follower, che si ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Fiori d’arancio perdel trono over diche il 16 ottobre ha sposato la sua storica compagnain Germania. I due neo sposi hanno condiviso una foto sui propri profili social in abito bianco e completo nero.finalmente sposistanno insieme da tanti anni. Nonostante gli alti e bassi, la coppia finalmente è riuscita a convolare a nozze il 16 ottobre 2021. Solo a febbraio di quest’anno la proposta di matrimonio e in estate la data ufficiale, mantenendo la promesse fatta anche ai follower, che si ...

