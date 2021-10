Che show Morgan a Ballando con le stelle: sarebbe un peccato perderlo (Di domenica 17 ottobre 2021) Chi ben comincia è a metà dell’opera e a quanto pare, nel caso di Morgan, questo proverbio sarebbe perfetto. Già perchè non si smette di parlare di questa vicenda, nonostante le smentite di Milly Carlucci e dello stesso cantante. Per molti esperti di tv, sempre ben informati, Morgan non terminerà il suo percorso a Ballando con le stelle 2021. E non perchè non ne abbia voglia ma per una questione economica. La Carlucci ha smentito tutto, ha detto che Morgan è un concorrente a tempo indeterminato e che non lo vedremo solo nelle prime tre puntate, come si vocifera da oltre un mese. Ma la questione si dibatte ancora. Ieri il giornalista Giuseppe Candela che tra i primi aveva dato questa notizia, conferma che non ci sono i soldi per pagare Morgan per oltre tre puntate e che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 ottobre 2021) Chi ben comincia è a metà dell’opera e a quanto pare, nel caso di, questo proverbioperfetto. Già perchè non si smette di parlare di questa vicenda, nonostante le smentite di Milly Carlucci e dello stesso cantante. Per molti esperti di tv, sempre ben informati,non terminerà il suo percorso acon le2021. E non perchè non ne abbia voglia ma per una questione economica. La Carlucci ha smentito tutto, ha detto cheè un concorrente a tempo indeterminato e che non lo vedremo solo nelle prime tre puntate, come si vocifera da oltre un mese. Ma la questione si dibatte ancora. Ieri il giornalista Giuseppe Candela che tra i primi aveva dato questa notizia, conferma che non ci sono i soldi per pagareper oltre tre puntate e che ...

