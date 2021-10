Calcio: Serie A, Roma ko grazie a Kean e quarta vittoria di fila per la Juventus (2) (Di domenica 17 ottobre 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa Juve vicina al raddoppio: su cross dalla sinistra di De Sciglio, Bernardeschi in rovesciata impegna centralmente Rui Patricio che respinge corto, arriva in corsa Kean che da pochi passi calcia di poco oltre la traversa. All'8' proteste della Roma per un contatto in area juventina, dopo un doppio liscio, tra Chiellini che arriva prima sulla palla e Pellegrini che resta poi a terra. Dopo un lungo controllo del Var, il gioco riprende senza provvedimenti. Al 18' gran tiro di Bernardeschi da quasi trenta metri e palla termina a lato di un soffio. Passano cinque minuti Veretout scende fino ai 25 metri e prova il destro a giro: palla che sfiora il palo alla sinistra di Szczesny. Al 27' prime sostituzioni per Allegri: escono Kean e Chiesa entrano Morata e Kulusevski. Alla mezz'ora Roma vicina ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa Juve vicina al raddoppio: su cross dalla sinistra di De Sciglio, Bernardeschi in rovesciata impegna centralmente Rui Patricio che respinge corto, arriva in corsache da pochi passi calcia di poco oltre la traversa. All'8' proteste dellaper un contatto in area juventina, dopo un doppio liscio, tra Chiellini che arriva prima sulla palla e Pellegrini che resta poi a terra. Dopo un lungo controllo del Var, il gioco riprende senza provvedimenti. Al 18' gran tiro di Bernardeschi da quasi trenta metri e palla termina a lato di un soffio. Passano cinque minuti Veretout scende fino ai 25 metri e prova il destro a giro: palla che sfiora il palo alla sinistra di Szczesny. Al 27' prime sostituzioni per Allegri: esconoe Chiesa entrano Morata e Kulusevski. Alla mezz'oravicina ...

Advertising

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Inter : ? | IVAN #Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di r… - passioneasr : RT @Gazzetta_it: Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - andreastoolbox : Infortunio Zaniolo, lieve distorsione al ginocchio per il centrocampista della Roma | Sky Sport… -