Cagliari e Mazzarri, ecco la prima gioia: Joao Pedro abbatte la Samp (Di domenica 17 ottobre 2021) La cura Mazzarri inizia a dare i suoi frutti e il Cagliari in casa contro la Samp trova una vittoria preziosissima, la prima in questo campionato, che la porta a 6 punti proprio come i blucerchiati: 3 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 ottobre 2021) La curainizia a dare i suoi frutti e ilin casa contro latrova una vittoria preziosissima, lain questo campionato, che la porta a 6 punti proprio come i blucerchiati: 3 ...

Advertising

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #SerieA | #CAG 3-1 #SAM — ?? J. Pedro 4', 94' (C); Caceres 74' (C); Thorsby 82' (S) — Prima vittoria anche per Mazzar… - Profilo3Marco : RT @GoalItalia: Mazzarri punta su Godin ?? D'Aversa schiera Gabbiadini dal primo minuto ?? Le formazioni ufficiali di #CagliariSampdoria ??… - cn1926it : #SerieA, #CagliariSampdoria 3-1: primi tre punti per #Mazzarri, doppio #JoaoPedro - giusbartu : @CagliariCalcio Bene, avanti così, spero abbia ragione l'allenatore Mazzarri quahdo dice che il campionato del Cagl… - gilnar76 : CAGLIARI-SAMPDORIA 3-1 JOAO PEDRO SHOW|| La doppietta e Caceres regalano la 1a vittoria a Mazzarri #Finoallafine… -