BALLANDO, TUTTI PAZZI PER VITO COPPOLA E FRECCIATE DAI SOCIAL: TODARO BATTUTO 10 A 0 (Di domenica 17 ottobre 2021) Bello, simpatico, sexy. VITO COPPOLA, il nuovo maestro di BALLANDO, ha stregato il pubblico Rai. 11 volte campione italiano di ballo e numero 8 nel ranking mondiale. Per un ballerino che è andato via, arriva un COPPOLA che l'ha già fatto dimenticare. Sulle note di "A Little Party Never Killed Nobody", la coppia Arisa e VITO COPPOLA con un charleston ha fatto scattare gli appalusi del pubblico. Milly Carlucci si è complimentata con Arisa: "Una vera ragazza degli anni '20. Molto sexy, bravissima!". VITO COPPOLA aveva così parlato in un'intervista del ballo: "Per me ballare è respirare, lo faccio fin da bambino, dall'età di 7 anni. I miei genitori, Gennaro e Rosa, mi hanno trasmesso la passione. Eboli (la sua città natale, ndr) è sempre con me".

