Avellino | coppia picchiata a sangue a causa dei debiti | scattano due arresti

(Di domenica 17 ottobre 2021) Unadi coniugi adè stataselvaggiamente con una mazza da baseball adi alcuni: scattato l’arresto per due persone Le forze dell’ordine intervengono nel territorio irpino (Getty Images)Unadi coniugi diè statacon una mazza da baseball per non aver saldato alcunicon gli usurai. Gli stessi, in altre occasioni, sarebbero stati minacciati con materiale esplosivo. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dihanno disposto l’arresto, su richiesta del giudice per le indagini preliminari, per un uomo di 30 anni ed una donna di 23, entrambi residenti in Irpinia. L’accusa è di tentata ...

Advertising

francobus100 : Avellino, coppia picchiata a sangue con mazza da baseball: due arresti - ottopagine : Prestano soldi a strozzo a una coppia di Avellino: in carcere due giovani #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino coppia

ilmattino.it

... emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale disu richiesta della ... messa in atto da circa un mese nei confronti di unaavellinese, per ottenere del denaro contante ...... emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale disu richiesta di questa ... messa in atto da circa un mese nei confronti di unaavellinese, per ottenere del denaro ...Picchiati a sangue con una mazza da baseball due coniugi di Avellino. In altre occasioni sarebbero stati minacciati con un'arma e materiale esplosivo. I ...Picchiati a sangue con una mazza da baseball due coniugi di Avellino. In altre occasioni sarebbero stati minacciati con un'arma e materiale esplosivo. I carabinieri del Nucleo Operativo ...