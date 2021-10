Atp Anversa 2021: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 18 ottobre con Seppi (Di domenica 17 ottobre 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Anversa 2021 della giornata di lunedì 18 ottobre. Sul campo centrale, oltre ai due match di qualificazione, inizieranno anche gli incontri del primo turno con Delbonis-Rinderknech, Gasquet-Lajovic e Popyrin-Van de Zandschulp; sul campo 1, invece, sarà protagonista Andreas Seppi contro Novak per conquistare un posto nel tabellone principale. CENTRE COURT Dalle 13:00 – Nakashima OR Verdasco vs Rune OR Herbert (qualificazioni) A seguire – Brooksby OR Geerts vs Zapata Miralles OR Gombos (qualificazioni) Non prima delle 16:30 – Delbonis vs Rinderknech A seguire – Gasquet vs Lajovic A seguire – Popyrin vs Van de Zandschulp COURT 1 Dalle 13:00 – Seppi vs Novak ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di18. Sul campo centrale, oltre ai due match di qualificazione, inizieranno anche gli incontri del primo turno con Delbonis-Rinderknech, Gasquet-Lajovic e Popyrin-Van de Zandschulp; sul campo 1, invece, sarà protagonista Andreascontro Novak per conquistare un posto nel tabellone principale. CENTRE COURT Dalle 13:00 – Nakashima OR Verdasco vs Rune OR Herbert (qualificazioni) A seguire – Brooksby OR Geerts vs Zapata Miralles OR Gombos (qualificazioni) Non prima delle 16:30 – Delbonis vs Rinderknech A seguire – Gasquet vs Lajovic A seguire – Popyrin vs Van de Zandschulp COURT 1 Dalle 13:00 –vs Novak ...

