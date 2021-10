Addio Green pass col 90% di vaccinati? La Lega spinge, gli scienziati frenano: «Attenti all’inverno» (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è luce in fondo al tunnel e i numeri, finalmente, sembrano essere confortanti. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica, direttore scientifico della Maugeri di Pavia e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per la pandemia del Coronavirus, è ottimista. Da rigorista ad aperturista. Secondo Ricciardi, infatti, i tempi sono maturi per attenuare lo stato d’emergenza ma senza abbassare la guardia: «Arrivare al 90 per cento di copertura vaccinale ci porrà in una condizione di maggiore serenità ma non sarà sufficiente a eradicare il Covid perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna», ha spiegato a Repubblica. Stando così le cose, dunque, il «nostro piano di emergenza pian piano si può attenuare». Lo scienziato, così come gli esperti del Cts, per il momento frenano le pressioni che arrivano soprattutto dalla politica e che sperano di ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è luce in fondo al tunnel e i numeri, finalmente, sembrano essere confortanti. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica, direttore scientifico della Maugeri di Pavia e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per la pandemia del Coronavirus, è ottimista. Da rigorista ad aperturista. Secondo Ricciardi, infatti, i tempi sono maturi per attenuare lo stato d’emergenza ma senza abbassare la guardia: «Arrivare al 90 per cento di copertura vaccinale ci porrà in una condizione di maggiore serenità ma non sarà sufficiente a eradicare il Covid perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna», ha spiegato a Repubblica. Stando così le cose, dunque, il «nostro piano di emergenza pian piano si può attenuare». Lo scienziato, così come gli esperti del Cts, per il momentole pressioni che arrivano soprattutto dalla politica e che sperano di ...

Advertising

NicolaPorro : ???? Vogliono l'addio al #greenpass 'per tutti i lavoratori'. E non scendono a patti. Ecco la loro mossa per sfidare… - massimo_avv : RT @simabastaroghi: La Francia verso l'addio al Green pass: l'Italia resterà l'unica in Europa a usarlo. - chiarapellegri9 : RT @simabastaroghi: La Francia verso l'addio al Green pass: l'Italia resterà l'unica in Europa a usarlo. - Claudio_Piscopo : RT @a_meluzzi: La Francia verso l'addio al Green pass: l'Italia resterà l'unica in Europa a usarlo - Luanastretti1 : RT @simabastaroghi: La Francia verso l'addio al Green pass: l'Italia resterà l'unica in Europa a usarlo. -