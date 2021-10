Vittoria in rimonta per lo Spezia, Salernitana ko (Di sabato 16 ottobre 2021) LA Spezia (ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo lo Spezia che inaugura l'ottava giornata di campionato battendo 2-1 in rimonta la Salernitana. Apre le danze Simy nel finale di primo tempo, Strelec e Kovalenko nella ripresa lanciano i liguri verso la prima Vittoria davanti al pubblico amico del Picco: pesanti punti in chiave salvezza per l'Aquila che sale a quota 7, rimane a 4, in piena zona retrocessione, il Cavalluccio marino. Uomini contati per Thiago Motta che si inventa Gyasi terzino al posto dello squalificato Bastoni e lancia Nzola in avanti supportato da Strelec, Salcedo e Antiste. Parte dalla panchina Verde così come Gondo nella Salernitana orfana di Ribery e Bonazzoli. Il primo squillo è dello Spezia con Salcedo che libera il destro dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) LA(ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo loche inaugura l'ottava giornata di campionato battendo 2-1 inla. Apre le danze Simy nel finale di primo tempo, Strelec e Kovalenko nella ripresa lanciano i liguri verso la primadavanti al pubblico amico del Picco: pesanti punti in chiave salvezza per l'Aquila che sale a quota 7, rimane a 4, in piena zona retrocessione, il Cavalluccio marino. Uomini contati per Thiago Motta che si inventa Gyasi terzino al posto dello squalificato Bastoni e lancia Nzola in avanti supportato da Strelec, Salcedo e Antiste. Parte dalla panchina Verde così come Gondo nellaorfana di Ribery e Bonazzoli. Il primo squillo è dellocon Salcedo che libera il destro dal ...

Advertising

SkySport : ??? 'MBAPPÉ TRASFORMA DI POTENZA' ?? Il francese realizza il rigore-vittoria ?? HL ? - spalferrara : ?? | ???????? ???????? Vittoria in rimonta, il derby è nostro! ?? | ??' ??????.????????????, ????' ????????????, ????' ??????????????. #ForzaSPAL… - Italpress : Vittoria in rimonta per lo Spezia, Salernitana ko - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vittoria in rimonta per lo Spezia, Salernitana ko - - MasterblogBo : LA SPEZIA (ITALPRESS) – Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo lo Spezia che inaugura l’ottava giornata d… -