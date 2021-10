Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 10:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalle redazioni Gabriella Luigi in studio all’indomani delle manifestazioni no Green pass un po’ su tutto il territorio nazionale non ci sono stati scontri manifestazioni pacifiche Hagrid il nostro Green pass e la Costituzione al Circo Massimo un migliaio di persone si sono ritrovate in un corteo pacifico non ci sono stati i blocchi i certificati di malattia nella sola giornata di ieri sera del 23 3% oltre mezzo milione di tamponi effettuati tasso di positività crolla allo 0 e 5% nel Regno Unito è morto Il deputato Tory David hai messo a coltellate nel l’essex sosteneva il governo britannico di Boris Johnson aveva 69 anni è stato aggredito da uno sconosciuto e accoltellatodurante una riunione nell’ex nell’Inghilterra del sud è stato attaccato all’ interno di una chiesa metodista durante una riunione con i suoi ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalle redazioni Gabriella Luigi in studio all’indomani delle manifestazioni no Green pass un po’ su tutto il territorio nazionale non ci sono stati scontri manifestazioni pacifiche Hagrid il nostro Green pass e la Costituzione al Circo Massimo un migliaio di persone si sono ritrovate in un corteo pacifico non ci sono stati i blocchi i certificati di malattia nella sola giornata di ieri sera del 23 3% oltre mezzo milione di tamponi effettuati tasso di positività crolla allo 0 e 5% nel Regno Unito è morto Il deputato Tory David hai messo a coltellate nel l’essex sosteneva il governo britannico di Boris Johnson aveva 69 anni è stato aggredito da uno sconosciuto e accoltellatodurante una riunione nell’ex nell’Inghilterra del sud è stato attaccato all’ interno di una chiesa metodista durante una riunione con i suoi ...

