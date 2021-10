Tu Si Que Vales 2021 | Alessandro Mosca video e gallery

(Di sabato 16 ottobre 2021) La quinta puntata di Tu Si Quedi stasera, 16 ottobre, ci ha mostrato anche l’esibizione di, ingegnere biomedico di 24 anni di Biella.ha messo in scena l’altra sua passione, quella per l’acrobazia. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per lui, ovviamente, quattro Vale. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera.a Tu sì que ...

Advertising

fleuderety : RT @G1ovinyt: @tusiquevales_it Devo andare io a tu si que vales io ho un dono speciale si raccontare la mia vita sono un ragazzo disabile - fetusera91 : vado a mangiare le castagne e guardare tu si que vales ciao ?? - saracodice : Questo a tu si que vales se vuole un caffè io ci sto - G1ovinyt : @tusiquevales_it Devo andare io a tu si que vales io ho un dono speciale si raccontare la mia vita sono un ragazzo disabile - iosonoestanca : Cercando di capire perché quelli che studiano ingegneria nella mia uni non sono come questo Alessandro Mosca a tú sì que vales -

Ultime Notizie dalla rete : Que Vales

Per questa nuova avventura, la padrona di casa ha scelto un cast 'stellare' e ha inserito qualche novità in un format già vincente che, però, si dovrà scontrare con il popolare 'Tu si' di ...... ecco chi sono i nuovi protagonisti dello show del sabato sera al via dal 16 ottobre che si batterà per vincere la sfida degli ascolti contro Tú síe la corazzata di Maria De Filippi. ...La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 16 ottobre 2021, ci ha mostrato anche l’esibizione di Kirby Roy, maestro di ju jitsu di 67 anni della Louisiana. Kirby ha mostrato la Key Force, o ...Nuovo appuntamento con Tu si que vales. La puntata del 16 ottobre inizia con due acrobati che camminano a testa in giù, con grande stupore di tutti.