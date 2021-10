Tara Francesco Borghese | “Borgo Pratica di Mare riaprirà entro 2023 dopo restauri”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 16 ottobre 2021) Riapertura prevista nell’estateper ildidi, alle porte della Capitale, proprietà dei principi. Lo annuncia all’Adnkronos, discendente di Papa Paolo V sotto il cui pontificato, nel 1617, avvenne l’acquisizione dell’intera Tenuta, incluso il: “Stiamo proseguendo l’intera riqualificazione della proprietà che comprende l’inestimabile patrimonio archeolgico di Lavinium e ilsul quale i lavori di restauro, sotto la supervisione della Soprintenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e provincia di Rieti, sono in itinere – dice– La prima fase è completata e la seconda sta per essere avviata. Contiamo ...