Ranieri | «Per me il calcio non è mai stato un sistema immutabile Occorre equilibrio tra passato e futuro»

Su Sportweek una lunga intervista a Claudio Ranieri, che il prossimo 20 ottobre compirà 70 anni. E' appena approdato sulla panchina del Watford. «I 70 anni li leggo sul passaporto, ma la verità è che non penso mai all'età. Sono un uomo fortunato: faccio il lavoro che mi piace. L'entusiasmo è la mia stella polare: ritrovarmi sul campo, a respirare l'odore dell'erba, vivendo l'adrenalina quotidiana del mestiere, è una bella cosa». Sull'obiettivo da raggiungere con il Watford: «Salvare la squadra e porre le basi per aprire un ciclo. Mi piace seminare: se poi tocca ad altri passare alla fase del raccolto, sono ugualmente contento». Racconta la sua infanzia. «Vivevo tra San Saba e Testaccio. Giocavo a pallone tutto il giorno e andavo in bicicletta. Mia madre aveva paura che in strada potesse succedermi qualche guaio e mi iscrisse a una scuola a La Storta, il Sant'Eugenio, ...

