Non si fermano all'alt su via Litoranea, poi abbandonano il furgone a Torvaianica: svaniti nel nulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Non si sono fermati all'alt degli agenti della Polizia Locale, impegnati nei consueti controlli sul territorio, e hanno pensato bene di fuggire. E' successo su via Litoranea, tra Ostia e Torvaianica, giovedì sera: è qui che il furgone con a bordo diverse persone ha ingranato la marcia e ha proseguito dritto senza fermarsi per i controlli. Via Litoranea, non si fermano all'alt e lasciano il furgone a Campo Ascolano Il furgone, dopo aver proseguito senza fermarsi all't della Polizia Locale, è stato abbandonato a Campo Ascolano, ma delle persone che c'erano all'interno nessuna traccia, già si erano allontanate nelle vie limitrofe. Resta da capire se il mezzo sia di provenienza furtiva e perché non si sia fermato ai controlli: sta ai ...

