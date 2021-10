Milano, 10mila «No pass» in corteo: cariche della polizia e traffico in tilt Identificate 16 persone, 4 fermate (Di sabato 16 ottobre 2021) Tredicesimo sabato di contestazione. Bloccati i manifestanti che tentavano di raggiungere la Camera del lavoro. Tafferugli in largo La Foppa e in via Borgogna. Ferita una ragazza negli scontri Leggi su corriere (Di sabato 16 ottobre 2021) Tredicesimo sabato di contestazione. Bloccati i manifestanti che tentavano di raggiungere la Camera del lavoro. Tafferugli in largo La Foppa e in via Borgogna. Ferita una ragazza negli scontri

