"Mi scusi, avevo fame". Un biglietto e 10 euro lasciati in un bar dopo aver preso da mangiare. Ma accade qualcosa (Di sabato 16 ottobre 2021) Una storia con un finale insospettato a Pistoia dove un uomo ha prima rubato per poi pentirsi e scusarsi. Mesi di chiusure hanno messo in ginocchio milioni di lavoratori. I nuovi poveri ormai non si contano più persone che da baristi o camerieri sono finiti a vivere per la strada. Ma anche piccoli imprenditori che L'articolo proviene da Leggilo.org.

