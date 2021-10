Marco Rossi e i talenti ungheresi: «Loro due pronti per la Serie A» (Di sabato 16 ottobre 2021) Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato due calciatori della Nazionale alle squadre di Serie A Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato due calciatori della Nazionale alle squadre di Serie A. Le sue dichiarazioni in esclusiva a calcionews24.com. «In pochi sono pronti per la Serie A, certamente uno di questi è Attila Szalai, centrale difensivo mancino. Ha carattere a differenza di altri, ha personalità e coraggio. Si vuole misurare, accetta la sfida e non ha paura. Ed è fondamentale se si vuole crescere e migliorare. Poi c’è anche Andras Schafer che è già stato in Italia al Genoa e al Chievo senza mai giocare. Ma ora credo sia pronto, è stabilmente nei primi undici». LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021), commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato due calciatori della Nazionale alle squadre di, commissario tecnico dell’Ungheria, ha consigliato due calciatori della Nazionale alle squadre diA. Le sue dichiarazioni in esclusiva a calcionews24.com. «In pochi sonoper laA, certamente uno di questi è Attila Szalai, centrale difensivo mancino. Ha carattere a differenza di altri, ha personalità e coraggio. Si vuole misurare, accetta la sfida e non ha paura. Ed è fondamentale se si vuole crescere e migliorare. Poi c’è anche Andras Schafer che è già stato in Italia al Genoa e al Chievo senza mai giocare. Ma ora credo sia pronto, è stabilmente nei primi undici». LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ...

