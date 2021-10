L’ennesimo tragico Barillari, il consigliere no-vax ora chiede asilo in Svezia (Di sabato 16 ottobre 2021) Barillari è uno stress test per chi in questo periodo storico vuole lottare contro il linguaggio inopportuno: l’ultima novità è la sua richiesta di asilo politico in Svezia. “Ci hanno obbligato ad uscire perché, guarda caso, hanno scovato proprio ieri pomeriggio (….) un dipendente regionale VACCINATO CON GREENPASS POSITIVO al covid, e dovevano procedere ad una sanificazione straordinaria urgente…. TV e giornalini che sono corsi ieri a urlare ‘occupazione dei novax della regione Lazio’ non hanno detto una sola parola sul positivo vaccinato. Zingaretti dovrebbe solo vergognarsi. Ora siamo al consolato svedese a chiedere asilo politico”, scrive su Facebook il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex M5S, che ieri con la deputata Sara Cunial aveva occupato il ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)è uno stress test per chi in questo periodo storico vuole lottare contro il linguaggio inopportuno: l’ultima novità è la sua richiesta dipolitico in. “Ci hanno obbligato ad uscire perché, guarda caso, hanno scovato proprio ieri pomeriggio (….) un dipendente regionale VACCINATO CON GREENPASS POSITIVO al covid, e dovevano procedere ad una sanificazione straordinaria urgente…. TV e giornalini che sono corsi ieri a urlare ‘occupazione dei novax della regione Lazio’ non hanno detto una sola parola sul positivo vaccinato. Zingaretti dovrebbe solo vergognarsi. Ora siamo al consolato svedese arepolitico”, scrive su Facebook ilregionale del Lazio Davide, ex M5S, che ieri con la deputata Sara Cunial aveva occupato il ...

Advertising

ChiranAngelgela : L'imbarcazione in pericolo portava 105 persone. La cd guardia costiera libica afferma di non averle 'salvate' tutt… - FPuggini : RT @Dani_Rondinelli: Le morti sul #lavoro sono piaga sociale: settembre è stato l'ennesimo mese tragico. In centinaia non hanno fatto ritor… - Dani_Rondinelli : Le morti sul #lavoro sono piaga sociale: settembre è stato l'ennesimo mese tragico. In centinaia non hanno fatto ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesimo tragico Via Cardinala, l’ennesima tragedia stradale il Resto del Carlino