Lazio-Inter | quasi rissa dopo gol | cosa è successo

(Di sabato 16 ottobre 2021)il gol biancoceleste. Larealizza la rete del 2-1 con Felipe Anderson all’81’una rapida ripartenza. Il gol scatena le proteste dei nerazzurri: lanon si sarebbe fermata per l’infortunio di Di Marco, rimasto a terra nell’azione precedente. In realtà, il gioco non era statorotto nemmeno dalla formazione nerazzurrail problema accusato da Di Marco, a terra per uno scontro con Leiva. Il pallone è arrivato al portiere biancoceleste Reina e da lì è partita l’azione del gol.la rete, alta tensione in campo, capannello e 4 cartellini gialli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

Ecco, parla Landini, in anticipo sulla scaletta, perché alle 18,00 c'èe conviene evitare intasamenti e incroci di folle, a proposito di sicurezza, altro dettaglio che racconta di un'...Commenta per primo Tanti applausi e cori per Simone Inzaghi , meno affetto per Correa , attaccante dell 'che pure tornava da ex a Roma dopo alcuni anni positivi con laLAZIO (4-3-3): Reina 6,5; Marusic 5,5, Luiz Felipe 6,5, Patric 5,5, Hysaj 5 (66' Lazzari 6,5); Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (85' Cataldi sv), Basic 6 (66' Luis Alberto 6,5); Felipe Anderson 7 (85' Akpa ...Anche oggi, arrivano come di consueto le pagelle del direttore di Cittaceleste.it, Stefano Benedetti: ecco i suoi voti, i suoi commenti ...