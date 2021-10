Huffpost weekend tra ordine | una storia terribile e una vellutata di funghi di N Moncalero

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 16 ottobre 2021) Altro che Marie Kondo, si chiama pandemic declutter, e negli Usa è una vera mania; poi ci sono anche il nuovo podcast di Nicola La Gioia sul caso Varani e una ricetta che sa di autunno più di tutte le altre. Il lavoro da casa e la pandemia in genere hanno avuto un evidente effetto sulle nostre case, o almeno avrebbero dovuto averlo dentro ai nostri armadi e nelle nostre camere. Tutto più in, via il superfluo.Più di Marie Kondo, è merito del pandemic declutter che negli Usa è una vera e propria mania. Tanto che - ha scritto il New York Times - i negozi dell’usato stanno vivendo ora un vero e proprio boom. Il Washington Post ha addirittura parlato di grande decluttering del 2020: un fenomeno epocale insomma. Gretchen Rubin, autrice di nove libri, tra cui “Outer Order, Inner Calm: Declutter and Organize to Make More Room for Happiness” spiega che le motivazioni ...