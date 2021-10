GTA: The Trilogy, leak dei requisiti PC, grafica e somiglianze con GTA V (Di sabato 16 ottobre 2021) Anche dopo l’annuncio ufficiale che ha seguito i vari leak, altre novità emergono su GTA: The Trilogy, tra cui i controlli, i requisiti PC e la grafica Poiché i rumor su una remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas si erano fatti sempre più insistenti, Rockstar ha infine confermato ufficialmente l’esistenza di questa trilogia rieditata, annunciandola la settimana scorsa. Con essa, sono stati leakati anche i nuovi trofei ottenibili all’interno del gioco, apparentemente pieni di auto-citazioni e meme inerenti alla serie. Finora, non sono stati mostrati ulteriori dettagli riguardo le modifiche che GTA: The Trilogy andrà ad apportare ai giochi originali; ad ogni modo, altri nuovi leak sembrano rivelare numerose novità, tra cui la grafica, ... Leggi su tuttotek (Di sabato 16 ottobre 2021) Anche dopo l’annuncio ufficiale che ha seguito i vari, altre novità emergono su GTA: The, tra cui i controlli, iPC e laPoiché i rumor su una remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas si erano fatti sempre più insistenti, Rockstar ha infine confermato ufficialmente l’esistenza di questa trilogia rieditata, annunciandola la settimana scorsa. Con essa, sono statiati anche i nuovi trofei ottenibili all’interno del gioco, apparentemente pieni di auto-citazioni e meme inerenti alla serie. Finora, non sono stati mostrati ulteriori dettagli riguardo le modifiche che GTA: Theandrà ad apportare ai giochi originali; ad ogni modo, altri nuovisembrano rivelare numerose novità, tra cui la, ...

