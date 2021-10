Green Pass obbligatorio, Pregliasco: “No al tampone gratis” (Di sabato 16 ottobre 2021) “E’ giusto che il tampone” Covid ai fini dell’ottenimento del Green Pass “non sia gratuito. E’ corretto che sia così per dare una spinta ulteriore alla vaccinazione che è la vera via” per uscire dall’emergenza, “l’elemento di macroscopica evidenza di efficacia, utilità e sostanziale sicurezza. La scelta è politica, ma come cittadino dico che, rispetto al risultato atteso in termini di sanità pubblica, il governo fa bene a tenere la barra dritta”. Ne è convinto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano, sentito dall’Adnkronos Salute. Quanto al debutto del certificato verde obbligatorio sul lavoro, senza il blocco dell’Italia paventato nei giorni scorsi, secondo il medico “di sicuro è stata sopravvalutata la dimensione di un dissenso che non dico sia giusto, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) “E’ giusto che il” Covid ai fini dell’ottenimento del“non sia gratuito. E’ corretto che sia così per dare una spinta ulteriore alla vaccinazione che è la vera via” per uscire dall’emergenza, “l’elemento di macroscopica evidenza di efficacia, utilità e sostanziale sicurezza. La scelta è politica, ma come cittadino dico che, rispetto al risultato atteso in termini di sanità pubblica, il governo fa bene a tenere la barra dritta”. Ne è convinto il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’università Statale di Milano, sentito dall’Adnkronos Salute. Quanto al debutto del certificato verdesul lavoro, senza il blocco dell’Italia paventato nei giorni scorsi, secondo il medico “di sicuro è stata sopravvalutata la dimensione di un dissenso che non dico sia giusto, ma ...

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - AndyPol1966 : @TreStelle1 Ma è cosi difficile capire che il problema è il green pass? - Profilo3Marco : RT @repubblica: Corteo No Green Pass a Milano, migliaia al raduno in piazza Fontana. Contro-presidio a sostegno della Cgil: 'Mai più fascis… -