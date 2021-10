Gazzetta: Commisso rischia di incendiare gli animi dei tifosi proprio quando tornano allo stadio (Di sabato 16 ottobre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport, Nino Minoliti torna sulle parole di Commisso, ieri, riguardo i bilanci in rosso dell’Inter. Il terzo attacco nel giro di qualche mese al club nerazzurro. Non c’è stato alcun doppiopesismo, scrive, da parte degli organi deputati alla vigilanza e comunque, anche se Commisso avesse ragione nel chiedere penalizzazioni, “queste potrebbero valere per il futuro, una volta mutate a bocce ferme le regole, che certo non possono essere cambiate in corsa”. Soprattutto, però, Minoliti pone una domanda a Commisso. Ipotizza che le sue parole possano esacerbare gli animi proprio nel momento in cui i tifosi ritornano negli stadi. Come se Commisso fosse a suo parere colpevole di poter provocare reazioni sconsiderate da parte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) Sulladello Sport, Nino Minoliti torna sulle parole di, ieri, riguardo i bilanci in rosso dell’Inter. Il terzo attacco nel giro di qualche mese al club nerazzurro. Non c’è stato alcun doppiopesismo, scrive, da parte degli organi deputati alla vigilanza e comunque, anche seavesse ragione nel chiedere penalizzazioni, “queste potrebbero valere per il futuro, una volta mutate a bocce ferme le regole, che certo non possono essere cambiate in corsa”. Soprattutto, però, Minoliti pone una domanda a. Ipotizza che le sue parole possano esacerbare glinel momento in cui irinegli stadi. Come sefosse a suo parere colpevole di poter provocare reazioni sconsiderate da parte ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Commisso rischia di incendiare gli animi dei tifosi proprio quando tornano allo stadio Nino Minoliti: e… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Commisso, tackle sull'Inter: 'Andrebbe penalizzata'. Gli agenti di Vlahovic: 'Non rinnova' - firenzeviola_it : GAZZETTA, Commisso di nuovo anti-Inter. Perché? - auro_milan : In pratica Nino Minoliti oggi sulla @Gazzetta_it dice a Commisso che per il bene di tutti bisogna continuare a far… - Albarien : @Gazzetta_it Chissà come abbiamo fatto perchè zio Rokko Commisso dice che non paghiamo -