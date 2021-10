Fascisti e neofascisti fuori dai piedi una volta per tutte. Guccini firma per scogliere Forza Nuova (Di sabato 16 ottobre 2021) La sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, ha promosso una raccolta firme per eliminare i partiti neoFascisti e il cantautore Guccini è pienamente d’accordo. Valentina Cuppi, presidente del Pd e sindaco di Marzabotto, provincia di Bologna, ha creato e promosso una raccolta di firma su change.org per favorire lo scioglimento dei partiti e movimenti di ispirazione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 ottobre 2021) La sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, ha promosso una raccolta firme per eliminare i partiti neoe il cantautoreè pienamente d’accordo. Valentina Cuppi, presidente del Pd e sindaco di Marzabotto, provincia di Bologna, ha creato e promosso una raccolta disu change.org per favorire lo scioglimento dei partiti e movimenti di ispirazione L'articolo proviene da Leggilo.org.

