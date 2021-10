Esplorazione Spaziale: ora puoi farlo in 3D con la mappa più dettagliata di sempre (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutti gli amanti dello spazio, dei pianeti, delle stelle e dell’affascinante e vasto mondo al di la della Terra, saranno senza dubbio felici leggendo questa notizia: è stata infatti presentata la mappa in 3D per l’Esplorazione Spaziale più dettagliata di sempre, e ora vi spieghiamo tutti i suoi dettagli. mappa in 3D per esplorare lo spazio: tutti i dettagli (Youtube)Come scrive Esquire sul suo portale italiano, la mappa si basa sulla realtà virtuale, e si tratta di un progetto molto utile per chi fa ricerca, ma anche per scopi di divulgazione scientifica, o per i semplici appassionati. E’ una sorta di Google Earth ma applicato all’universo e si chiama nel dettaglio Virup, acronimo di Virtual Reality Universe Project (Virup). ... Leggi su computermagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutti gli amanti dello spazio, dei pianeti, delle stelle e dell’affascinante e vasto mondo al di la della Terra, saranno senza dubbio felici leggendo questa notizia: è stata infatti presentata lain 3D per l’piùdi, e ora vi spieghiamo tutti i suoi dettagli.in 3D per esplorare lo spazio: tutti i dettagli (Youtube)Come scrive Esquire sul suo portale italiano, lasi basa sulla realtà virtuale, e si tratta di un progetto molto utile per chi fa ricerca, ma anche per scopi di divulgazione scientifica, o per i semplici appassionati. E’ una sorta di Google Earth ma applicato all’universo e si chiama nel dettaglio Virup, acronimo di Virtual Reality Universe Project (Virup). ...

Ultime Notizie dalla rete : Esplorazione Spaziale Nessun pirata nello spazio privato ... a patto di poterselo permettere' Di fatto, nella storia dell'esplorazione il 2021 verrà ricordato come anno di nascita del turismo spaziale. Inaugurato dalla Virgin Galactic di Richard Branson, ...

Sciami di sonde aliene potrebbero essere già rilevati oggi con radiotelescopio più grande del mondo Per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, le sonde di von Neuman sono tipicamente navicelle che, una volta atterrate sul pianeta, utilizzano le risorse locali per costruire altre navicelle che poi ...

Esplorazione Spaziale: ora puoi farlo in 3D con la mappa più dettagliata di sempre Computer Magazine Un brevetto per i viaggi su Marte SASSARI. È come aver ricreato in tre metri quadrati una piccola Marte direttamente sulla Terra. Di più: dentro la stanza di un laboratorio dell’università di Sassari. Il brevetto è stato depositato e ...

Lanci di razzi cinesi per la missione con equipaggio più lunga sulla stazione spaziale La Cina ha lanciato un razzo che trasportava tre astronauti nella sua nuova stazione spaziale Pechino: La Cina ha lanciato un razzo che trasportava ...

