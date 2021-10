«Decifrare la pandemia»: dialogo a 4 voci con Veneziani, Porro, Buttafuoco e de Turris (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra confinamenti, chiusure, coprifuoco, green pass e così via, la pandemia ha portato a cambiamenti profondi nella nostra società. Alcuni pensano sia possibile ritornare alla situazione pre-Covid, altri invece ritengono che siamo destinati a vivere in una «nuova normalità». Come interpretare questi mutamenti, forse epocali? Nel suo nuovo numero in edicola, il Primato Nazionale lo ha chiesto a quattro intellettuali non conformi: Marcello Veneziani, Nicola Porro, Pietrangelo Buttafuoco e Gianfranco de Turris. Decifrare la pandemia Green pass sì o no? È una prima forma di «social credit» cinese? Vaccinazione obbligatoria: favorevole o contrario? Marcello Veneziani: «Forse sono stato il primo, il 15 marzo del 2020, a denunciare sulla Verità la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 ottobre 2021) Tra confinamenti, chiusure, coprifuoco, green pass e così via, laha portato a cambiamenti profondi nella nostra società. Alcuni pensano sia possibile ritornare alla situazione pre-Covid, altri invece ritengono che siamo destinati a vivere in una «nuova normalità». Come interpretare questi mutamenti, forse epocali? Nel suo nuovo numero in edicola, il Primato Nazionale lo ha chiesto a quattro intellettuali non conformi: Marcello, Nicola, Pietrangeloe Gianfranco delaGreen pass sì o no? È una prima forma di «social credit» cinese? Vaccinazione obbligatoria: favorevole o contrario? Marcello: «Forse sono stato il primo, il 15 marzo del 2020, a denunciare sulla Verità la ...

