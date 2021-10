Crisi climatica: negli Stati Uniti il fiume Colorado rischia di scomparire (Di sabato 16 ottobre 2021) Un simbolo del cinema hollywoodiano rischia di scomparire per sempre: il bacino idrico del fiume Colorado è sceso a livelli allarmanti e la situazione continua a peggiorare ogni estate. Tutti ricordano le immagini del maestoso corso d’acqua raccontate dal grande schermo. Ma ormai l’era dei cowboy è finita. Al giorno d’oggi il fiume scorre in un canale di cemento che ne devia la maggior parte del flusso verso i lontani campi agricoli della California. Scorrendo a valle, d’estate il Colorado si prosciuga prima di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico. La Crisi del Colorado non è solo questione di amarcord: il corso d’acqua rappresenta infatti il termometro dell’approvvigionamento idrico nell’ovest degli ... Leggi su tpi (Di sabato 16 ottobre 2021) Un simbolo del cinema hollywoodianodiper sempre: il bacino idrico delè sceso a livelli allarmanti e la situazione continua a peggiorare ogni estate. Tutti ricordano le immagini del maestoso corso d’acqua raccontate dal grande schermo. Ma ormai l’era dei cowboy è finita. Al giorno d’oggi ilscorre in un canale di cemento che ne devia la maggior parte del flusso verso i lontani campi agricoli della California. Scorrendo a valle, d’estate ilsi prosciuga prima di attraversare il confine trae Messico. Ladelnon è solo questione di amarcord: il corso d’acqua rappresenta infatti il termometro dell’approvvigionamento idrico nell’ovest degli ...

Advertising

fffitalia : Fa freddo, quindi non c'è nessuna Crisi Climatica è come dire: ho mangiato un etto di pasta, non c'è la fame nel mondo. - GassmanGassmann : Domani sosterrò, assieme ad altre 200 personalità,una richiesta di immediata protezione di tutte le foreste di Sequ… - Greenpeace_ITA : Aziende come #ENI cercano di sviare l'attenzione dalle proprie responsabilità per la crisi climatica in corso con m… - annamariamoscar : In Italia meno frutta, olio e miele a causa dei cambiamenti climatici - KersevanRoberto : Esempio di catastrofismo climatico basato su becera ignoranza. La 'prova' della crisi climatica con foto del Guardi… -