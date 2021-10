Clubhouse prova a resuscitare e lancia Music Mode | un piacere per i live

Leggi su computermagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nata nel 2020 come social media specializzato in chat audio e ad invito, creata dalla Alpha Exploration Co. Insieme a Paul Davison e Rohan Seth, l’appha raggiunto in pochi mesi i 100 miliodi di dollari di quotazione in borsa ed a gennaio 2021 era arrivata al miliardo di dollari., app ad inviti (Adobe Stock)Il social media ha subito notevoli cambiamenti e aggiornamenti nel suo primo anno e mezzo di vita, ed è di questi giorni la notizia che dopo tutte le novità già annunciate per il mese di ottobre, è arrivato un nuovo aggiornamento che stavolta riguarda laa dal vivo.ha infatti annunciato una nuova modalità, chiamata, ottimizzata in maniera da aiutare iisti iscritti al social network a creare ...