Chiude la XIX edizione di BergamoScienza: «Grande successo, la gente è tornata in piazza» (Di sabato 16 ottobre 2021) Si conclude domenica 17 ottobre la XIX edizione del festival di divulgazione scientifica BergamoScienza. Per 17 giornate ha indagato in 97 eventi ? aperti dal concerto inaugurale di Stefano Bollani ? il mondo della scienza con uno sguardo trasversale e pluriprospettico, con contributi di altissima qualità e con un linguaggio accessibile ai non addetti ai lavori.

