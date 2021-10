Calciomercato, dalla Lazio all’Inter a costo zero: nome a sorpresa (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Inter alle prese con l’eredità di Handanovic: il capitano sarà sostituito da Onana, ma si pensa anche ad un altro colpo a zero dalla Lazio Lazio-Inter in campo, ma non… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Inter alle prese con l’eredità di Handanovic: il capitano sarà sostituito da Onana, ma si pensa anche ad un altro colpo a-Inter in campo, ma non… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Carlomrtz : RT @calciomercatoit: ??? #LazioInter - #Tare: 'Non si può preparare una gara del genere con calciatori che arrivano a 24 ore dalla partita'… - persemprecalcio : ?? De Ligt sta perdendo valore, chiuso da Bonucci e Chiellini e da un rendimento altalenante che gli ha fatto perde… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??? #LazioInter - #Tare: 'Non si può preparare una gara del genere con calciatori che arrivano a 24 ore dalla partita'… - calciomercatoit : ??? #LazioInter - #Tare: 'Non si può preparare una gara del genere con calciatori che arrivano a 24 ore dalla partit… - sportli26181512 : Dalla Spagna: Juve, Chiesa infelice. C'è il Real Madrid: Federico Chiesa via dalla Juventus? Secondo Diario...… -