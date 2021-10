Calcio | Spezia; Thiago Motta | orgoglioso dei miei ragazzi

(Di sabato 16 ottobre 2021) Può esultareperché il suoha saputo dimostrare cuore e qualità nella rimonta sulla Salernitana: "Voglio fare una premessa: avrei fatto i complimenti aianche se non ...

... siamo perfettamente consapevoli del tipo di campionato che dobbiamo fare e delle difficoltà che incontreremo", dice l'allenatore degli aquilotti che aggiunge: "Ho visto unobattagliero, ...Giocano unoffensivo, dovremo sfruttare i loro errori. Loro pressano tanto, dovremo muoverci ... sarà la seconda presenza dall'inizio dopo quella didove segnò il gol del vantaggio ...Può esultare Thiago Motta perché il suo Spezia ha saputo dimostrare cuore e qualità nella rimonta sulla Salernitana: "Voglio fare una premessa: avrei fatto i complimenti ai ragazzi anche se non fossim ...Lo Spezia torna alla vittoria e lo fa battendo in rimonta la Salernitana. Al Picco il primo anticipo dell'ottava giornata del campionato di serie A finisce 2-1 per i padroni di casa. Sono tre punti pe ...