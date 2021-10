Brescia | al padre parte un colpo di fucile | muore la figlia di 15 anni

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 16 ottobre 2021) Unha ucciso la15enne con undiche sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, 57con un passato da assessore in paese, aveva in mano ile lo stava mostrando ai parenti quando è partito unche ha raggiunto lache è morta sul. Indagano i carabinieri che al momento ritengono si tratti di un incidente.