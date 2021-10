Auto rubate a Spalletti e la moglie di Demme | per la polizia non c' è correlazione tra i due furti

(Di sabato 16 ottobre 2021) La disavventura che ha visto protagonisti Lucianoe Diegolascia l'amaro in bocca a tutti i cittadini perbene della città. Il tecnico azzurro e ladel centrocampista italo-tedesco, a pochi giorni di distanza, hanno subito il furto della propria. FurtoL'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto la ricostruzione dell'accaduto. Ieri mattina, il tecnico azzurro doveva dirigersi a Castel Volturno, quando non ha trovato la sua Panda grigia., che di solito la lascia in garage, giovedì sera l'aveva parcheggiata sul Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'albergo dove sta alloggiando. Ladi, invece, due giorni prima, è stata derubata della ...

Advertising

infoitsport : Spalletti e Demme, rubate le auto: la Procura di Napoli apre l'inchiesta - DJDaDo6496 : @maxgallico Di cosa ci meravigliamo? Se dovessimo fare la lista delle auto rubate ai calciatori nelle altre città,… - CalcioNews24 : Dopo #Spalletti, anche a #Demme è stata rubata l'auto a #Napoli - infoitsport : Napoli, rubate le auto di Spalletti e della moglie di Demme: ma non ci sono collegamenti - infoitsport : Spalletti e Demme, rubate la Panda e la 500: «emergenza» auto nel Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Auto rubate

Nel giro di due giorni a Napoli sono stateledi Spalletti e di Demme Come riportato dalla Gazzetta dello Sport a Napoli sono statenel giro di due giorni ledi Luciano Spalletti e di Diego Demme. Rispettivamente una ...Ieri mattina, intorno alle 8, invece è stato Luciano Spalletti , l'allenatore degli azzurri, a non ritrovare la Panda, l'utilitaria che sta utilizzando in questo periodo di lavoro a Napoli, ...Sono in corso indagini sui furti delle automobili di Luciano Spalletti e Diego Demme, rispettivamente allenatore e centrocampista del Calcio Napoli ...Martedì scorso è toccato alla moglie di Diego Demme: le è stata rubata l'automobile (una Fiat 500 Abarth) parcheggiata a Posillipo, nei pressi del parco Virgiliano. Il testo completo di questo contenu ...