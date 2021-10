''Abbiamo chiesto asilo all'ambasciata svedese'': continua l'odissea degli onorevoli no vax (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Consigliere della Regione Lazio Davide Barillari e la deputata del Gruppo Misto Sara Cunial hanno chiesto asilo politico e un colloquio ''per denunciare i crimini contro l'umanità che stanno ... Leggi su today (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Consigliere della Regione Lazio Davide Barillari e la deputata del Gruppo Misto Sara Cunial hannopolitico e un colloquio ''per denunciare i crimini contro l'umanità che stanno ...

Asilo politico contro il green pass: l'ultima 'trovata' degli ex grillini No Vax. Sit in davanti all'ambasciata svedese Protagonisti dell'ultima sortita due esponenti politici, parlamentare in un caso e consigliere regionale nell'altro: 'Abbiamo chiesto asilo politico all'ambasciata svedese e lo faremo anche a tutti ...

